"جنون الحب"... ياباني يتزوج من صورة "ثلاثية الأبعاد" (صور)

قرر رجل ياباني أن يخرج عن التقاليد، ويحتفل بزواجه من صورة طيفية ثلاثية الأبعاد لشخصية خيالية، بسبب عشقه الجنوني لها.

تزوج أكيهيكو كوندو (35 عاما) من صورة هولوغرامية للشخصية الافتراضية "هاتسون ميكو"، في العاصمة اليابانية هذا الشهر، بينما لم تحضر والدته حفل الزفاف، بسبب عدم رضاها عن الزيجة، وبررت هذا قائلة: "لم يكن هناك شيء للاحتفال به"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

© AFP 2018 / سيدة تتزوج من رجل تحرش بكلبتها

كما أنه لم يحضر أي من أقارب كوندو حفل زفافه إلى ميكو، الذي أنفق عليه مليوني ين (17،600 دولار) في حفل رسمي أقيم في قاعة طوكيو.

وشهد 40 مدعوا لحفل الزفاف، قيام أكيهيكو كوندو وهو يربط العقدة مع دمية محشوة في شكل عروسه "هاتسون ميكو"، وهي مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما، وبشعر أزرق.

وكان أكيهيكو كوندو يعيش منذ شهر مارس/ آذار، مع صورة ثلاثية الأبعاد متحركة ومحدثة من حبيبته "هاتسون ميكو"، تطفو على جهاز سطح مكتب بقيمة 2800 دولار، وتتوهج بداخل كبسولة، حتى قرر في النهاية الزواج منها.

ويعتبر كوندو نفسه رجلال عاديا متزوجا، موضحا أن زوجته المجسمة توقظه في كل صباح، من أجل ذهابه إلى عمله كمدير في إحدى المدارس.

Crazy in love? The Japanese man 'married' to a hologram.

Akihiko Kondo, a school administrator, married a virtual reality singer called Hatsune Miku in early November. His mother refused to go to the wedding https://t.co/xD9jvGni2s pic.twitter.com/CURmO4b7YB — AFP news agency (@AFP) November 12, 2018

أما في المساء، فإن كوندو ينام جنبا إلى جنب مع الدمية التي على شكل زوجته، وحضر معه حفل الزفاف، ووضع خاتم زواج في معصمها الأيسر.

ولا يهتم أكيهيكو كوندو بحصوله على الرومانسية من زوجته المجسمة، موضحا أن تلك الزوجات يمتزن مقارنة بالبشر، بعدم الغش أو التقدم في العمر أو الموت.

Hatsune Miku from Vocaloid works at publix pic.twitter.com/52iipuCnjy — your fav works at publix (@PublixWorkers) October 29, 2018

وقال: "لن يجعلك ذلك بالضرورة سعيدا للالتزام بـ" نموذج "السعادة الذي يتزوج به رجل وامرأة وينجبان الأطفال".

وأصدرت شركة "غيتبوكس" المنتجة لجهاز الهولوغرام الذي يحتوي على صورة لـ "هاتسون ميكو" شهادة زواج لكوندو وعروسه "هاتسون ميكو"، والتي تشهد بأن الإنسان وشخصية الافتراضية قد تزوجا.

وسبق لـ "غيتبوكس" أن أصدرت أكثر من 3700 شهادة لزواج "عبر البعد"، وتلقى المتزوجين بهذه الطريقة رسائل دعم من بعض الأشخاص.