وفاة ستان لي مؤسس عالم "مارفل"

توفي الرسام، مؤسس عالم "مارفل" للقصص الهزلية، ستان لي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 95 عاما.

وفارق لي، مبتكر البطل الخارق الشهير "سبايدر مان"، الحياة صباح اليوم، داخل مركز سيناي الطبي، بعدما تم نقله من منزله في هوليوود بسيارة إسعاف، وفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي.

وكان ستان لي يعاني من عدة أمراض خلال العام الماضي، منها إصابته بنوبة التهاب رئوي، فضلا عن مشاكل في الرؤية.

وكان لي كاتبا ومحررا ولعب دورا محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.

ولا يخلو فيلم من أفلام "مارفل"، من ظهور ستان لي في لقطة شرفية به.

وفي عام 2002، وقعت أزمة بين ستان لي و"مارفل"، عندما بدأت في إنتاج أفلامها السينمائية عن أبطالها الخارقين، وطالب في دعوى قضائية الحصول على نصيبه من العائدات من الجزء الأول من فيلم "سبايدر مان"، وبعد مرور 3 سنوات فاز بالقضية وحصل على 10 ملايين دولار.

RIP Stan Lee. Thank you for everything. pic.twitter.com/ChsXFwQ0jw — DC Comics United (@DcComicsUnited) November 12, 2018

وقالت جوان ابنة الراحل ستان لي عن والدها، إنه كان يحظى بكل الحب من معجبيه، وكان يتسم بالاحترام الشديد.

وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها ستان لي، لي جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.