رسالة ماجدة الرومي إلى مصر والمصريين في ختام مهرجان الموسيقى العربية

أحيت المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، حفلا غنائيا، مساء اليوم الاثنين، في دار الأوبرا المصرية، بعد غياب عنها دام 15 عاما، ضمن ختام مهرجان الموسيقى العربية.

وألقت الرومي، التي قوبلت باستقبال حافل فور صعودها على المسرح، كلمة وجهتها لشعب مصر ودولتها وجيشها الذي وصفته بـ "العظيم"، كما قدمت التحية والانحناء للدولة التي وصفتها بالسيادة والاستقلال، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وقالت ماجدة الرومي في بداية كلمتها: "مساء الخير، حضرة المصريين وأصدقائي يسعدني ويسعد الأوركسترا أننا نمسي عليكم وبكل الحب والخير، ولا أستطيع أن أعبر لكم عن سعادتي فور وصولى لمصر، لو بس بفتح قلبي افرجكم على مكانتكم، عندي كتير أقوله لمصر لكن هختصر وأقول بحبك مصر واتذكر أمي التي ظلت تخبرنا بذكرياتها عن بورسعيد".

وتابعت: "بحب مصر لشعبها الطيب وهذه الوجوه التي تشفي، وبحب النيل والمراكب اللي تغني عليه طول الليل، أنا بحب مصر عاصمة التاريخ والخلود، هذا المحراب الكبير في كل الفنون كلها لأنها هذه طبيعتها.. مع مين نحن ربينا ونحن أما كنا صغار ربينا على الأصوات المصرية نسمع الأصوات وسمعت ابي يقول آهات للكبار.. مين منا ماحب مع أم كلثوم وعبد الحيلم وعبد الوهاب وليلى مراد".

وأردفت: "مع مين سهرنا بطفولتنا، سهرنا مع فاتن حمامة كانت مثلي الأعلى ونحب شادية ونادية لطفي وسعاد حسني ونحلم نكون حلوين هيك.. كبرنا مع سراج منير وزينات صدقي وعبد السلام النابلسي وإسماعيل ياسين مين منا ما ضحك معه، هؤلاء رافقونا من صغرنا.. كيف ما بنقدر نحب يوسف شاهين كيف ما نمرؤ على إلهام شاهين ويسرا دون أن نحكيهم وعادل إمام الذي فرحنا كثيرا والعبقري أحمد زكي، وهؤلاء الكبار الذين مروا برأسي واتراجكم تسامحوني إن كنت نسيت أسماء تانية".

واختتمت المطربة اللبنانية كلمتها: "لو بحكي بحكي كتير لكن قبل ما أبدأ أغني أحي مصر بكل الخالدين فيها هي خط دفاع أول عن الكرامة العربية، أنا ما بحكي كلام أنا بحكي كلام بنت عاشت كل حرب لبنان ومأستها وبحب الجيش المصري جيش العبور.. صلاتي من نص قلبي بشكركم على كل شىء واسمحولي أحني رأسي لـ مصر السيادة والكرامة والاستقلال".

وافتتحت ماجدة الرومي وصلتها بأغنية "حي على الفلاح"، ثم صعد رئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر وجيهان مرسي مدير المهرجان على المسرح لتسليمها درع تكريم والدها الموسيقار الراحل حليم الرومي.

وتأسس مهرجان الموسيقى العربية في عام 1992، ويعد هو الأقدم عربيا، المتخصص في إحياء التراث الموسيقي ويهتم بتقديم المواهب الجديدة في العزف والغناء ويجذب أعذب الأصوات من داخل مصر وخارجها.

وقدمت ماجدة الرومي، حفلات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية كانت تقام إما لصالح مؤسسات خيرية أو حفلات خاصة.