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21:41 03 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    فصل من العمل

    تحذير خطير... هذا ما يفعله بك العمل قبل 10 صباحا

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    أنت ملتزم تأتي عملك مبكرا، وتشعر أنك إنسان مثالي، لكن عليك أن تحذر كثيرا لأن هذا يمكن أن يكون أكثر ضررا مما تتصور.

    ونشرت مجلة "هيلث نت نيوز" العلمية المتخصصة تقريرا، كشفت فيه أن العمل أو الذهاب إلى المدرسة قبل 10 صباحا، بمثابة تعذيب للشخص وجسده.

    فوائد النوم أثناء العمل
    CC0 / pixabay
    خبراء يكشفون فوائد النوم أثناء العمل
    وأشار مؤلف الدراسة، البروفيسور في جامعة "أكسفورد"، بول كيلي، إلى أن كل عينات الدراسة، أظهرت أنواع مختلفة من الأمراض العصبية والنفسية، بسبب عملها قبل العاشرة صباحا، لأنهم يتركون أجسادهم مرهقة ومنهكة، بسبب الحرمان من النوم.

    وأوضح كيلي أنه مثلا الكبد والقلب لأي شخص، يحتاجون دوما لساعتين أو 3 ساعات إضافية من الراحة، بحيث أنهم لا يمكن أن يسيروا على نفس الإيقاع 24 ساعة، ولا يمكن أن يتعلموا أيضا الاستيقاظ في وقت معين، لأنهم لا يكونوا منسجمين إلا على العمل مع ضوء الشمس، حتى لو كنت أنت غير واعيا، لأنهما يطلعون على الهايبوتلاموس وليس على البصر.

    وقالت الدراسة إنه مثلا طلبة المدارس، ينبغي أن يحظوا بساعات نوم تصل إلى 10 ساعات، حتى يتمكنوا من استيعاب دروسهم وعلومهم بطريقة مثالية.

    وطالبت الدراسة أرباب العمل بضرورة أن يبدأ العمل في أي مصلحة بعد الـ10 صباحا أو في منتصف النهار، حتى يحصل على نتيجة عمل مثالية، وفق الساعات البيولوجية المثالية لكل شخص.

     

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