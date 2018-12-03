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21:40 03 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    سياح في موسكو

    9 أيقونات يمكنها تحويل رحلتك إلى "سحر حقيقي"

    © Sputnik . Said Tsarnaev
    منوعات
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    تخطط لأن تسافر في رحلة تتمناها أن تكون "رحلة الأحلام"، وأن تظل ذكراها محفورة في ذكراك لفترات طويلة.

    لكنك تخشى من أن تظهر لك أي مؤرقات أو منغصات يمكن أن تؤثر على سعادتك في رحلة الأحلام المنشودة.

    لكن موقع "ميك يوز أوف" للمنوعات، يقدم ما وصفها بـ"الأيقونات" أو المساعدات التسع، لكي تجعل من رحلتك الخارجية "سحر حقيقي" وسعادة بالغة.

    وأشارت إلى أن الأيقونات التسع عبارة عن 9 تطبيقات ذكية، يمكن أن تكون بمثابة المساند الحقيقي لك في رحلتك الخارجية.

    وجاءت تلك الأيقونات على النحو التالي:

    1- فلاي رايت (Flyright):

    قبل سفرك ينبغي عليك تحميل هذا التطبيق، لمعرفة كافة المعلومات الأساسية عن الدولة التي ستسافر لها، وإن كان هناك أمراض شائعة مثلا تحتاج إلى تطعيم، وما إلى ذلك من أمور، أو أن حالة الطقس بالغة البرودة تحتاج إلى استعدادات معينة أو الطقس حار جدا يحتاج منك تحضير ملابس معينة.

    2- بولار ستبس (Polarsteps):

    هي عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي، التي يتبادل من خلال عدد كبير من الأشخاص خبراتهم من السفر إلى مختلف الأماكن، والتي يمكن أن يكون من بينها وجهتك السياحية، كما يمكن أن تطلب نصيحة باقي المستخدمين بشأن السفر إلى دولة أو مكان بعينه.

    3- غوغل ترانسليت (Google Translate):

    حاجز اللغة، دوما ما يقف عائقا أمام أي شخص ومكان الرحلة الذي سيذهب إليه، لكن خدمة "غوغل ترانسليت" تقدم حلا مثاليا لكثير من الأشخاص، والذي يمكنك من التواصل باللغة المحلية للدولة التي ستذهب إليها.

    4- كوين كالك (Coincalc):

    هو تطبيق يعمل على تحويل قيمة أي عملة خاصة بك إلى العملة المحلية للمكان الذي ستذهب إليه بمنتهى السهولة، وأيضا معرفة مختلف المعلومات عن سوق العملة في الدولة التي ستذهب إليها وأماكن البنوك ومكاتب الصرافة.

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    © Photo/ NASA
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    5- ترافيل سبيند (Travelspend):

    الميزانية، دوما أمر يشغل تفكيرك في رحلة الأحلام، وتخشى من مواجهتك أزمة في منتصف الرحلة قد تعكر صفوها، لكن تطبيق "ترافيل سبيند" يمكن أن يقدم لك ميزانية متكاملة بكل الأمور المتعلقة برحلتك وكافة تفاصيلها الدقيقة قبل أن تخطو خطوة واحدة، كما يقدم لك أيضا نصائح مفيدة من مستخدمين آخرين.

    6- فيلو (Filo):

    تريد الاستفادة بكل ثانية في رحلتك، تطبيق فيلو يتيح لك استكشاف المطار الذي ستكون متواجدا به، ويعرفك كافة مرافقه وخدماته، حتى تستمع بكل ما هو متاح.

    7- غوغل تريبس (Google Trips):

    يمكن اعتبار هذا التطبيق أنه "يدك اليمنى" في رحلتك المرتقبة، فمن خلاله يمكن أن تنظم رحلتك بشكل كامل، بدءا من حجز الفندق وتذاكر الطيران، حتى تخطيط البرنامج اليومي وحجز المطاعم والمسارح والعروض الترفيهية.

    8- روم 2 ريو (Rome2rio):

    قد لا تكون من محبي الطيران، أو ترغب في التوفير بصورة كبيرة، لذلك يقدم ذلك التطبيق، أبرز الطرق البديل وأرخصها ومقارنة بينها من حيث التكلفة والوقت ومستوى الراحة.

    9- غوغل مابس (Google Maps):

    "الغريب أعمى"، مثل قديم لكن "غوغل مابس" جعلته واحدا من الأساطير، فعن طريق التطبيق، بات أي غريب ليس أعمى، بل هو مبصر، ويمكن أن يصل إلى أي مكان يرغب فيه من دون مساعدة أي شخص.

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