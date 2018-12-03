10 أماكن سرية لا يسمح "غوغل مابس" بزيارتها

ترى "غوغل مابس" - خدمة الخرائط المقدمة من شركة غوغل - أن هناك 10 أماكن سرية لا يسمح للعموم بزيارتها.

وذكرت صحيفة "نيوز" الأسترالية أن "غوغل مابس" تخفي تلك الأماكن لأسباب مختلفة، "وغالبا ما تكون الأماكن السرية، التي لا يعرضها "غوغل" لمستخدميه، عبارة عن قواعد عسكرية أو جزر غامضة".

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ونشرت الصحيفة قائمة بالأماكن الـ10 السرية في خرائط غوغل وهي:

1- جزيرة موروروا في بولنزيا بفرنسا:

جزيرة مرجانية صغيرة، ولا يتضح سبب حجب جزء كبير من الجزيرة، لكن البعض يعتقد أن السبب يتعلق بتاريخ الجزيرة النووي.

وأجرت فرنسا تجارب نووية هامة في الجزيرة المرجانية بين عامي 1966 و1996، وصلت إلى 181 تجربة خلال هذه الفترة الزمنية.

2- المنزل رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو بأمريكا:

شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو، والتي وقعت بين عامي 2002 و2004 في كليفلاند بأوهايو.

اختطف كاسترو ثلاث شابات واحتجزهن في منزله، وبقيت النساء مسجونة حتى مايو/ أيار 2013، وفي النهاية هربت واحدة منهن وأبغلت الشرطة.

3- منزل في ستوكتون-أون-تيز البريطانية: سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي".

4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية: هذه القاعدة ليست محجوبة عن غوغل مابس، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصورة عليها، سيتم نقلك بعيدا عن القاعدة.

5- جزيرة جانيت في روسيا: جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

6- قاعدة عسكرية يونانية: صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي.

7- منشأة نووية فرنسية: منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.

8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا: يحجبها غوغل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.

9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا: تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف.

10- الجزيرة الوهمية: اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.