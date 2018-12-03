بالفيديو... البحث عن طفلة بعد العثور على جثامين 4 سعوديين جرفتهم السيول

لا تزال عواقب السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق واسعة في السعودية تلقي بظلالها على المواطنين الذين انغمرت أحياؤهم السكنية وتضررت مصالحهم وامتدت إلى البنى التحتية في البلاد.

بدوره، أعلن الدفاع المدني في السعودية العثور على جثامين 4 أشخاص لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم السيول في وادي ثمة.

وأعلن الدفاع السعودي أن عمليات البحث لا تزال جارية عن طفلة رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر فقط.

يشار إلى أن الدفاع المدني السعودي كان قد تلقى 76 بلاغا عن أشخاص مفقودين، بعد السيول الجارفة التي أعقبت هطولات مطرية غزيرة فوق مناطق ومدن المملكة مؤخرا، وتم حينها إنقاذ 45 شخصا محتجزا ولا زال البحث عن البقية جاريا.

وخلال مداخلة هاتفية له على قناة "خليجية"، كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المدينة المنورة، عن أن المدينة شهدت أمطارا غزيرة يوم الجمعة الفائت، نتج عنها عدة بلاغات وصلت إلى 76 بلاغا، باشرتها فرق الدفاع المدني والجهات المعنية في حينها وتم إنقاذ 45 شخصا.

لافتا إلى أنه تم العثور على جثامين 4 مفقودين وهم طفلان وفتاة ورجل في موقع وادي ثمة، وتعود الجثث لعائلتين، الأولى لرجل وابنه والعائلة الثانية مكونة من الفتاة وطفل عمره 9 سنوات، وأن هناك طفلة رضيعة عمرها 7 أشهر لا تزال في عداد المفقودين.