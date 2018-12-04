أحداث عنف في الهند بسبب بقرة تسفر عن قتيل وجرحى

أدت حادثة ذبح بقرة في الهند إلى اندلاع احتجاجات ضخمة وعنيفة بين متظاهرين مؤيدين لطقوس دينية يعتبرون البقر حيوانات مقدسة وعناصر من الشرطة في ولاية أوتار شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن أعمال الشغب تطورت بسرعة وشملت الولاية بأكملها وأدت إلى مقتل ضابط كبير في الشرطة الهندية وجرح آخرين.

© REUTERS / Dado Ruvic ثورة مراحيض في الهند

ونزل الغاضبون إلى الشارع بعد عثورهم على جثة بقرة ميتة في أحد شوارع الولاية، وأضرموا النار في مركبات تابعة للشرطة وحاولوا الدخول إلى مركز الشرطة وإضرام النار فيه.

وقال أناند كومار، وهو مسؤول كبير في الشرطة، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إن الضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص.

وتابع قائلا: "شكا مواطنون متدينون بعد عثورهم على بقرة نافقة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج".