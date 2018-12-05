جاكي شان يعترف بخيانته لزوجته والاعتداء على ابنه

نشر الممثل الهليوودي العالمي، جاكي شان، مذكراته، حيث تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية "Never Grow Up" ونشر الكتاب، يوم أمس الثلاثاء، وكشفت العديد من أسرار حياة الممثل.

وأثارت مذكراته جدلا واسعا بين محبيه، وصدمت العديد منهم، حيث اعترف أنه كان شخصا مروعا في حياته الخاصة، وفقا لصحيفة "independent".

واعترف أنه في أحد الأيام قام برمي ابنه على الأريكة بطريقة عنيفة خلال مشاجرة عائلية. وأضاف أنه لم يكن زوجا جيدا لطليقته الممثلة التايوانية، جوان لين، ولم يكن أبا جيدا لابنه.

واعترف بخيانة طليقته وأنه كان يتعامل مع ابنه بطريقة عنيفة جداً بسبب نوبة غضب، حيث قال "كنت أنانياً ولم أكن أعرف كيف يمكنني التفاهم مع الآخرين. وكنت أيضاً شديد التأثر بالمحيط".

وأضاف أنه كان بين أشخاص سيئين استغلوا كرمه قائلا "بعدما تعيش فقيراً، يمنحك المال الثقة بالنفس. كنت أحب أن أحاط بالكثير من الأشخاص".

وتابع "منذ 10 سنوات أنفقت مبلغ مليوني دولار من أجل الاستمتاع برفقة أصدقائي. كما قدمت الكثير من الهدايا الفاخرة: ساعات، سيارات، سترات من الجلد يدوية الصنع…".