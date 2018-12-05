رغم بلوغه 72 عاما... سيلفستر ستالون يبهر جمهوره بتدريبات عنيفة

نشر النجم العالمي، سيلفستر ستالون، مقطع فيديو يظهر خلاله تدريباته البدنية العنيفة استعدادا لأداء دور البطولة في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة "رامبو".

وانتهى ستالون من تصوير الجزء الخامس والأخير من السلسلة، على أن يتم طرحه العام المقبل في دور العرض حول العالم.

ونشر ستالون، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستغرام" وعلق عليه قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة للغاية، شكرًا لكم على دعمكم".

أحداث الفيلم الجديد ستكون استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء فى مزرعة بالأريزونا، والتمتع بحياة هادئة، إلا أن هناك ما يحدث ويغير مسار حياته.

يذكر أن أول أجزاء سلسلة "رامبو" صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood".