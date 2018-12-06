مشرد عثر على حقيبة فيها آلاف الدولارات... فماذا فعل بها

عثر مشرد أمريكي على حقيبة تحمل آلاف الدولارات عند مدخل بنك الطعام وأعطاها للمتطوعين الذي يعملون فيه، حسبما ذكرت وكالة "واشنطن بوست".

ووقعت الحادثة في مدينة سومنر، ولاية واشنطن، في شهر آب / أغسطس الماضي.

— The Washington Post (@washingtonpost) 6 декабря 2018 г.

​وتوجه كيفن بوث البالغ من العمر 32 عاما، إلى بنك الطعام في الصباح الباكر، بحثا عن قطعة خبز، وعثر على حقيبة تحمل نقودا كانت ملقاة إلى جانب المبنى.

وكما تبين لاحقا، كانت تحتوي على 17 ألف دولار، صرف الرجل منها فقط ورقة نقدية من فئة 20 دولارا للتحقق ما إذا كانت مزورة، وأعطى الباقي إلى متطوع في بنك الطعام والذي عرض على كيفن أن يذهبا لتسليم الحقيبة للشرطة.