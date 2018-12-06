الأمير وليام يشبه زوجته بشجرة الميلاد

سخر الأمير وليام من زي زوجته دوقة كامبردج كيت ميدلتون خلال زيارتهم إلى قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص. حسبما أفادت تقارير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت دوقة كامبردج البالغة من العمر 36 عامًا على الملأ مرتدية سترة بلون زيتي من ماركة "سميث" الكندية، وسروال فضفاض من ماركة "جيغسو" مع بلوزة بيضاء حريرية وحقيبة يد خضراء اللون من نوع "الكلتش".

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 декабря 2018 г.

​وأثناء التقاط صورة جماعية للزوجين مع الجنود، قال الأمير ويليام ممازحا: "زوجتي متخفية كشجرة".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، قامت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بزيارة إلى جامعة ليستر، حيث تعرفت على مشروع كان يروّج له المالك السابق لنادي ليستر لكرة القدم فيشاي سريفادانابرابها.