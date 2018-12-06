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19:21 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    المخرجة اللبنانية نادين لبكي

    فيلم عربي وحيد ضمن القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز "غولدن غلوب"

    © AP Photo / Vianney Le Caer
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    أعلن منظمو حفل جوائز "غولدن غلوب" السينمائية، اليوم الخميس، القائمة النهائية للأعمال المنافسة على الجائزة الفنية العريقة.

    وأشاروا إلى أن الفيلم العربي "كفرنحوم" من لبنان، من بين المنافسين في فئة "أفضل فيلم أجنبي"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

    يذكر أن فيلم "كفرنحوم"، يعرض في مهرجان مراكش ضمن العروض الخاصة مساء اليوم الخميس، وفي الصالات المغربية ابتداء من 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

    والفيلم من إخراج المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وتدور أحداثه في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي، التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، ويتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

    ومن المقرر أن تنافس أفلام من اليابان والمكسيك وألمانيا وبلجيكا، إلى جانب لبنان، على جائزة "غولدن غلوب"، في فئة "أفضل فيلم بلغة أجنبية".

    وسيتنافس على الجائزة المرموقة لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عمل المخرج الياباني، هيروكازو كورايدي، "متجر اللصوص"، الحاصل في مهرجان "كان" السينمائي على جائزة النخلة الذهبية، والفيلم البلجيكي "الفتاة"، والفيلم الألماني "لا تنظر بعيدا"، والفيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارونا.

    يذكر أن حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في دورته الـ 76، يقام في 6 يناير/ كانون الثاني 2019، في فندق بيفرلي هيلتون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتعتبر جوائز "غولدن غلوب" واحدة من أهم الجوائز التي تقوم بتكريم الإنجازات الفنية المتميزة في المجالين السينمائي والتلفزيوني كل عام.

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