بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تبكي في الكويت

لم تتمالك المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، دموعها، أثناء إحيائها لحفل غنائي في دولة الكويت، أمس الجمعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشيرين في الحفل، وهي تدخل في نوبة بكاء، فور صعودها على المسرح.

وقالت شيرين للجمهور الحاضر للحفل، إنها حلمت بوالدها عندما جاءت الكويت، مضيفة "سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردة".

وتوفي والد شيرين عبد الوهاب في شهر أبريل/نيسان، بعد صراع مع المرض.

وتأتي حفلة شيرين في الكويت ضمن حفلات الترويج لألبومها الجديد "نساي" والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.

بكاء شيرين عالمسرح 💔

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"أول ما جيت الكويت حلمت في بابا..

سامحوني 😭💔"

— #شيرين_جسار pic.twitter.com/Hdqo5fXAqU — Marina FM 90.4 (@MarinaFM) December 7, 2018

يذكر أن هذا هو ثاني حفلات شيرين عبد الوهاب التي أحيتها في الكويت العام الحالي، إذ كان الحفل الأول في شهر فبراير/شباط.

​وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيها وعشاقها، مثل: "على بالي" و"نساي" و"أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني.