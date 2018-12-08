ماذا قالت الطفلة المتنمرة التي عاقبها والدها بعقوبة "مثيرة للجدل"

بعد معاقبة أب أمريكي لابنته المتنمرة على زملائها في المدرسة، بالسير مسافة 8 كيلومترات على أقدامها، علقت الطفلة على العقوبة.

وأيدت الابنة وتدعى كيرستن كوكس، البالغة من العمر 10 أعوام، العقوبة التي فرضها والدها عليها، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأكدت أنها تعلمت درسها، خاصة أنها تعرف ما هو الشعور عندما لا يكون الناس لطفاء.

وقالت موضحة: "لقد تعرضت للتنمر مرات عديدة من قبل الأطفال أكبر مني".

ومن جانبه، قال مات كوكس، والد كيرستن، إنه تلقى الكثير من الدعم من جانب آباء آخرين، على الرغم من أن بعضهم أعربوا عن غضبهم وقلقهم من طبيعة العقوبة التي فرضها على ابنته الصغيرة.

وتابع: "رغبت من هذه العقوبة فقط أن يدرك الأطفال جيدا أن الكلمات تسبب ألما حقيقيا، وجرحا عميقا، كما يكون لها آثار دائمة، أتمنى أن يحمّل الآباء أطفالهم مسوؤلية أفعالهم".

وسببت عقوبة مات كوكس لابنته كيرستن جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، ووصفت مغردة الأب مات أنه "بطل"، وأشارت إلى أن جعل ابنته تسير في الطقس البارد مسافة 8 كيلومترات، كفيلة بجعلها تفكر بالشكل كاف في أفعالها ومحاسبة نفسها.

Matt Cox is a hero. Children shouldn’t bully and mad props for correcting this daughter for bullying. A five mile walk in the cold gave her plenty of time to think about her actions. — Jen (@spacebtwn1013) December 6, 2018

​وعلى النقيض، اعتبر مغرد آخر أن ما فعله مات كوكس هو تعذيب لابنته، ويجب أن يزج به في السجن، موضحا أن هناك طرقا مختلفة لتنشئة الأطفال غير هذه الطريقة.