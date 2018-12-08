انتحار سيدة عربية هربا من الاغتصاب الجماعي

ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع، هربا من تعرضها للاغتصاب الجماعي على يد ستة أشخاص.

ووفقا لتقارير صحفية مصرية، تلقت مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب، بشأن سقوط سيدة تبلغ من العمر 30 عاما من فوق منزل ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحقيقات أن شابا اتفق مع الضحية على إقامة علاقة جنسية، وعندما وصلت إلى شقته فوجئت بوجود خمسة أشخاص أخرين.

وزعمت التحقيقاات، نشوب مشادة بين الطرفين، قفزت على إثرها السيدة من الطابق الرابع.

وأشارت الصحف المصرية إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم الرئيسي.