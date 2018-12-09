قانون جديد في دولة أوروبية...غرامة مالية على الضحك

تواردت أنباء عن استعدادات لإقرار قانون جديد سيتم شمله بقانون القيادة والسير في المملكة البريطانية المتحدة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy سقوط سيارة تقل فتيات سعوديات في البحر (فيديو)

وذكرت صحيفة " The Sun " البريطانية أن القانون الجديد سيشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ 25 عاما لأنهم أكثر عرضة لحوادث سير في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن سبب هذه الحوادث يكون غالبا عدم التركيز الكافي خلال القيادة، وذلك لانشغالهم بالحديث والضحك مع من يرافقهم بالإضافة إلى سماع الموسيقى الصاخبة وتناول الطعام والمشروب واستخدام الهاتف.

وتبين من خلال دراسة أجريت وعرضت في الصحيفة أن كلما ازداد عدد الأشخاص في السيارة كلما قل تركيز السائق وارتفعت نسبة حوادث السير.

لذا للحد من قلة التركيز أثناء القيادة فرضت السلطات البريطانية غرامة تصل حتى 127 دولارا مع إمكانية صدور حكم بحظر القيادة إذا تكرر الأمر.