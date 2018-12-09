العثور على قاعدة عسكرية وحضارة قديمة في القطب الجنوبي (فيديو)

في الآونة الأخيرة، ازداد عدد المدونين الذين يتحدثون عن القارة الجليدية على "اليوتيوب"، ومن بين الاكتشافات الأخيرة، وجود قاعدة عسكرية وحضارة قديمة وحتى أنفاق تحت الماء.

يؤكد أصحاب قناة "thirdphaseofmoon" على اليوتيوب، بليك وبريت كوزينز، أنهم اكتشفوا "قاعدة عسكرية" مهجورة في القطب الشمالي، حيث قدموا دليلا على ذلك عدة صور مأخوذة من "غوغل إيرث".

وبعد إزالة عدة طبقات من الخرائط التي حصلوا عليها عبر البرنامج، شاهد الأخوان سلسلة من الأجسام المتوازية مجهولة المصدر.

وقالوا إن بعضها يصدر الضوء الأحمر. ووفقا لهم، يمكن أن تكون جزءا من مدينة كاملة مدفونة تحت طبقات الجليد أو لقاعدة عسكرية سرية.

وفي وقت سابق وجد مستخدم قناة يوتيوب "Diclose Screen" خطوطا مستقيمة غير طبيعية تربط القارة القطبية الجنوبية مع أستراليا. إذ أزال طبعة المياه باستخدام "غوغل إيرث" واكتشف هياكل غريبة.