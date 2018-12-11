هذه المرة على غلاف مجلة... صور جديدة لرانيا يوسف تثير الجدل

ظهرت صورة جديدة لرانيا يوسف على غلاف مجلة "insight"، وكتبت المجلة عنوانا على الغلاف يقول "أسرار رانيا يوسف".

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Photography and Creative Direction: Mahmoud Ashour Photography

Fashion designer: Soucha Mlihigue

Makeup Artist: alaa eltonsy

Hair Stylist: محمود عامر Mahmoud Amer pic.twitter.com/8NgghcHcgJ — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 11, 2018

ودعت الفنانة المصرية معجبيها لشراء المجلة، وذلك على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

تأتي صورة رانيا يوسف الجديدة بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا، بسبب ارتدائها لفستان شفاف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ40.

My latest photoshoot



Photography: ashourpho

Fashion designer: souchaofficial

Makeup artist: alaaeltonsy

Hair stylist:mahmoud_hair_stylist pic.twitter.com/DWGzHsU8uG — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 11, 2018

وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها ونقلت مجلة "هي" عنها قولها إن "المهرجان فعالية دولية مهمة ولا بد أن يظهر بشكل مشرف، وعلى الفنانين أن يظهروا فيه بأفضل شكل ممكن"، وأدى ذلك إلى رفع محامي مصري دعوى قضائية ضدها.

وتراجعت يوسف عن رأيها حول الفستان في بيان اعتذرت فيه عن الملبس الذي ظهرت به، وجاء في البيان الذي نشر في صفحتها على فيسبوك "لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وأضافت "من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى، آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس" مضيفة أنهم ربما أخذوا في الاعتبار أنها ستظهر به في مهرجان دولي.

يا جمال روحك وشكلك يا رانيا 🌷 — ورد (@qdQIJNCfcFbWzNR) December 11, 2018

وتلقى جمهور رانيا يوسف صورها على موقع "تويتر"، بكثير من التعليقات، بعضهم هاجمها وآخرين رحبوا بالصور. واعتبر مغرد أن رانيا نجمته المفضلة، بينما قال مغرد آخر إنها جميلة وأنيقة.