كاميرا جبارة لن تصدق وجودها في هاتف ذكي

بعدما أعلنت شركتا "سوني" اليابانية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، عن مستشعرات صور بدقة 48 ميغابكسل مصممة للهواتف الذكية، بدأ الحديث الآن عن تفاصيل أول الهواتف التي ستحمل هذه الكاميرا الجبارة.

وكانت شركة "هونر" قد أعلنت بشكل مسبق عن هاتفها الجديد المنتظر "View 20"، الذي يستخدم مستشعر "سوني" مع معالج "هواوي" "كيرين 980" وفتحة الكاميرا الأمامية نفسها في هاتف هواوي "نوفا 4" المقبل، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل الأسبوع المقبل، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ولم توفر شركة "هونر" أية تفاصيل كاملة عن الهاتف الجديد حتى الآن، وفي الوقت نفسه ستقوم شركة "شاومي" الصينية أيضا بإطلاق هاتف مزود بكاميرا دقة 48 ميغابكسل في الأشهر القادمة، إذ نشر لين بين رئيس الشركة، صورة لجهاز غير معروف يحمل "كاميرا 48 ميغابيكسل"، وقال إنه سيعلن عنه في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

Meet The New Honor V20 — First Smartphone With in-Screen Camera.



Honor V20: Beijing 12/26

Honor View 20: Paris 01/22 #HonorV20 #technology pic.twitter.com/UJ4BsAshXx — MashTips (@mashtips) December 11, 2018

وتقدم كلا من شركتي "سوني" و"سامسونغ" ادعاءات متشابهة حول أجهزة الاستشعار الخاصة بهما، بأنها تحتوي على بكسلات صغيرة بحجم 0.8 ميكرومتر، ولكن أجهزة الاستشعار نفسها أكبر من الناحية الفعلية من معظم المنافسين بحجم إجمالي يبلغ 1/2.0 بوصة.

يذكر أنه سبق وتم طرح هواتف ذكية تحتوي على أجهزة استشعار عالية الدقة، مثل هاتف "نوكيا" بكاميرا 41 ميغابيكسل "808 PureView" وهاتفها "لوميا 1020".