ماكينة صراف آلي كلما طلبت 20 يورو أعطتك 50... أين مكانها

ماكينة صراف آلي تعاملت بكرم شديد مع عملائها، وكلما طلب أحدهم 20 يورو، أخرجت له 50 يورو.

وقالت إدارة الشرطة في ولاية النمسا السفلى في النمسا، إن موظفة مسؤولة عن الماكينة وضعت عن طريق الخطأ الأموال فئة الخمسين يورو محل فئة العشرين، ما تسبب في الخطأ الذي حدث، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ماكينة صراف آلي تتعامل بسخاء مع عملائهاhttps://t.co/PQ5cjN6ZXA pic.twitter.com/HDjsSEHbxH — قروب الامارات (@uae__group) December 11, 2018

وقدر المصرف الذي تتبعه الماكينة الخسائر بعشرات الآلاف من اليورو.

ويقع 84 شخصا تحت طائلة الاشتباه في أنهم حصلوا على أموال بهذه الطريقة.