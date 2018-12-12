كوب عصير برتقال يوميا يحميك من مرض خطير

أكدت هانا جاردينر، الباحثة في جامعة ميامي والمشاركة في الدراسة، أن المشاركين الذين حافظوا على شرب كوب من عصير البرتقال يوميا، قل لديهم خطر الإصابة بالخرف لنحو 47%.
وأوضحت جاردينر أن الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تحمي أنسجة وخلايا المخ من التلف.
Fresh orange juice direct from source! 🍊🍊🍊🍊 pic.twitter.com/Xo36PpDe41— 🌿Nature Is Marvelous🌾 (@marveIousnature) December 9, 2018
ويحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو الأمر الذي يجعل من غير الصحي تناوله بكمية كبيرة، لذا توصي بمقدار كوب من عصير البرتقال يوميا فقط.
وشددت الدراسة على ضرورة أن يكون عصير البرتقال طبيعيا لتجنب المزيد من السكر الموجود في العصائر الصناعية.
How to Make Your Tea Look Christmassy 101:— Typhoo Tea (@Typhoo_Tea) December 12, 2018
1. Add some cloves and a slice of orange.
2. Carefully position leftover orange and cloves around the mug.
3. Tie together a bundle of cinnamon sticks. pic.twitter.com/F5oT7RiTmz
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