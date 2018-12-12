كوب عصير برتقال يوميا يحميك من مرض خطير

كشفت دراسة طبية حديثة نشرتها مجلة "Neurology" الأمريكية، عن أن شرب كوب من عصير البرتقال يوميا، يمكنه أن يقي من خطر الإصابة بمرض "الخرف" بنسبة تصل إلى 50%.

أكدت هانا جاردينر، الباحثة في جامعة ميامي والمشاركة في الدراسة، أن المشاركين الذين حافظوا على شرب كوب من عصير البرتقال يوميا، قل لديهم خطر الإصابة بالخرف لنحو 47%.

وأوضحت جاردينر أن الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تحمي أنسجة وخلايا المخ من التلف.

Fresh orange juice direct from source! 🍊🍊🍊🍊 pic.twitter.com/Xo36PpDe41 — 🌿Nature Is Marvelous🌾 (@marveIousnature) December 9, 2018

ويحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو الأمر الذي يجعل من غير الصحي تناوله بكمية كبيرة، لذا توصي بمقدار كوب من عصير البرتقال يوميا فقط.

وشددت الدراسة على ضرورة أن يكون عصير البرتقال طبيعيا لتجنب المزيد من السكر الموجود في العصائر الصناعية.