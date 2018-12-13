"فيسبوك" يستهدف المتوفين بميزة جديدة

وقال ديفيد هاريس، مدير المنتجات بالشركة: "سمعنا أن العديد من الأشخاص يرغبون في مشاركة أحداث الحياة الرئيسية وتذكرها، بما في ذلك اللحظات الصعبة مثل فقدان شخص عزيز".

وأضاف هاريس: "أحداث الحياة يجب أن تشمل كل الذكريات سواء كان الأمر يتعلق بمناسبات سعيدة أو رسمية أو حزينة، ومشاركة حدث حياتك على فيسبوك هو وسيلة لإعلان حالتك الرئيسية لأصدقائك وعائلتك".

#Facebook now lets your revisit your 'Life Events' in a new wayhttps://t.co/gGtsE6Q7bZ pic.twitter.com/teYZGXMiTg — Financial Express (@FinancialXpress) December 13, 2018

وكشف "فيسبوك" عن نتائج دراسة أجراها، تفيد بأن شخص واحد من كل أربعة أشخاص، ينشر لحظات صعبة أو خطيرة مرة بها عبر حسابه على الموقع.

ووفقا للميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء منشور بشأن حدث وفاة من يهتمون لفقدانه، وهو الأمر الذي يرى الكثيرون أنه سيجعل المستخدمين أكثر حزنا.

Facebook redesigns Life Events feature with animated photos, videos and more #tech #news pic.twitter.com/XqNg8kXml9 — searchcleanup (@Search_Cleanup) December 12, 2018

يذكر أنه تم تدشين "فيسبوك" في عام 2004 عن طريق مالكه مارك زوكربيرغ، وكان الهدف منه التواصل والتعارف بين طلاب جامعة هارفرد.

وانتشر الموقع بشكل كبير في العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى، وسرعان ما بلغ الانتشار الولايات المتحدة كلها ثم العالم، حتى وصل عدد زواره إلى ملياري شخص يوميا.