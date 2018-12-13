وائل كفوري ينعي شخصا بكلمات مؤثرة "وجعك وجعي وجرحك جرحي"

وغرد الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا "تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى. واليوم وجعك وجعي وجرحَك جرحي".
تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى— Wael Kfoury (@waelkfoury) December 12, 2018
واليوم وجَعَك وَجَعي وجِرحَك جرحي
برحيل أبو إدي من دنيا الفناء الى دنيا البقاء
وبيبقى الرجاء إنو يكون مَسكَنو الى جوار الآب السماوي، الله يرحم نفسو 🙏🏻@eddyghanem
وتابع "برحيل أبو إدي من دنيا الفناء إلى دنيا البقاء بيبقى الرجاء إنو يكون مسكنو إلى جوار الأب السماوي، الله يرحم نفسو".
وعلقت الفنانة اللبنانية على تغريدة كفوري قائلة "حياتك الباقية ملك الرومانسية".
حياتك الباقية ملك الرومانسية 😍— Nancy Agram 🇱🇧 (@NancyAgram16) December 12, 2018
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