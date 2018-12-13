وائل كفوري ينعي شخصا بكلمات مؤثرة "وجعك وجعي وجرحك جرحي"

نعى الفنان اللبناني، وائل كفوري، والد مدير أعماله، ديب غانم، وعبر عن حزنه الشديد لوفاته.

وغرد الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا "تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى. واليوم وجعك وجعي وجرحَك جرحي".

تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى

واليوم وجَعَك وَجَعي وجِرحَك جرحي

برحيل أبو إدي من دنيا الفناء الى دنيا البقاء

وبيبقى الرجاء إنو يكون مَسكَنو الى جوار الآب السماوي، الله يرحم نفسو 🙏🏻@eddyghanem — Wael Kfoury (@waelkfoury) December 12, 2018

وتابع "برحيل أبو إدي من دنيا الفناء إلى دنيا البقاء بيبقى الرجاء إنو يكون مسكنو إلى جوار الأب السماوي، الله يرحم نفسو".

وعلقت الفنانة اللبنانية على تغريدة كفوري قائلة "حياتك الباقية ملك الرومانسية".