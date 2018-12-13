بالفيديو... "لوك" هيفاء وهبي الجديد يثير الاعجاب بأحدث جلسة تصوير

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اعجاب متابعيها بعد أن نشرت شريط فيديو جديد تظهر فيه وهي في أحدث جلسة تصوير لها، بدت فيه بغاية الجمال والتألق.

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي شريط فيديو جديد على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" وهي بمظهر جديد في جلسة تصوير حديثة.

وخطف الفيديو الذي تطهر فيه هيفاء وهبي بشعرها الأحمر القصير وهي ترتدي فستاناً أسود اللون قصير، ونسقت معه حذاء ذهبي اللون لامع برقبة عالية، أنظار المتابعين.

وحاز الفيديو على أعجاب المتابعين وانهالت التعليقات التي تثني على "اللوك" الجديد الذي اعتمدته نجمتهم، كما قاموا بتداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن الفنانة هيفاء كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد ظهور صور لها بفستان فاضح، الأمر الذي دفعها لتكذيب الصور، وادعت أنها فوتوشوب.