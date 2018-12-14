جانيت جاكسون تدخل قاعة مشاهير الروك آند رول

دخلت المطربة الأمريكية، جانيت جاكسون، أخيرا قاعة مشاهير الروك آند رول، بعدما اختيرت ضمن قائمة من 7 أسماء، ستنضم إلى القاعة وتحجز لها مكانا في تاريخ عالم الموسيقى.

وأعلنت قاعة المشاهير "هول أوف فيم"، أن جانيت (52 عاما)، أخت المغني الراحل مايكل جاكسون الصغرى، ستدخل القاعة مع ستيفي نيكس مغنية فرقة فليتوود ماك و5 فرق بريطانية، هي ديف ليبارد وروكسي ميوزيك وراديوهيد وذا كيور وذا زومبيز، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / DAVID PHILLIP تمبرليك يتصالح مع جانيت جاكسون بعد تصرفه "غير اللائق" معها على المسرح

وذكرت مجلة "بيلبورد" أن هذه هي أكبر مجموعة فرق بريطانية تنضم مجتمعة للقاعة، التي تتخذ من كليفلاند مقرا على مدى تاريخها الممتد منذ 33 عاما.

ورشحت جانيت، الحائزة على 5 جوائز جرامي، لدخول قاعة المشاهير مرتين من قبل لكنها لم تحظ بتأييد ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين في مجال الموسيقى يختارون الأسماء التي تنضم للقاعة.

وكتبت جانيت جاكسون على "تويتر": "لقد فعلناها يا رفاق. أشكركم جميعا لحبكم ودعمكم".

We did it u guys 💜 Thank U for all your love and support. #RockHall2019 pic.twitter.com/1APrRJdmTv — Janet Jackson (@JanetJackson) December 13, 2018

ونيكس (70 عاما) حائزة على جائزة "غرامي" مرتين، ودخلت قاعة المشاهير قبل 20 عاما كعضو في فرقة فليتوود ماك، التي ذاع صيتها في السبعينيات، لكنها تدخل القاعة هذه المرة كمغنية فردية.

وستقام مراسم انضمام السبعة لقاعة المشاهير في بروكلين في نيويورك يوم 29 مارس آذار. ويتعين أن يمر 25 عاما على الأقل على إطلاق المغني أول أعماله الفنية ليصبح مؤهلا لدخول القاعة.