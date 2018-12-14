وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من تسريحة ميلانيا ترامب الجديدة

وأجرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، مقابلة في برنامج "فوكس نيوز"، ظاهرة بلون شعر جديد، وقد انتقد المستخدمون تسريحتها بشكل واسع.

وقام أغلبية الناشطين بمناقشة السبب الذي يقف وراء تغيير ميلانيا للون شعرها، حيث علق أحدهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبر ميلانيا لتغيير لون شعرها لتشبه أكثر ابنته إيفانكا.

Seriously, dud (no…that's NOT a typo)…did you ask Melania to lighten her hair to look more like Ivanka? Creepy. pic.twitter.com/8L8s43kv3w — Jacki Wunderlin (@lovesanimals) December 13, 2018

وآخرون يعتقدون أن زوجة الرئيس الأمريكي تريد أن تبدو كالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي قامت بمقاضاة دونالد ترامب.

Michelle Obama's book: Becoming

Melania Trump's book: Becoming Unrecognizable pic.twitter.com/fEMzH049mR — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) December 13, 2018

كما سخر الكثيرون من تسريحتها، قائلين إن ميلانيا ترتدي شعرا مستعارا، ومنهم قالوا إن ميلانيا استخدمت عن طريق الخطأ صبغة شعر زوجها.

وفي سياق آخر، قالت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، سابقا، إنها لا تتفق دائما مع أسلوب زوجها في اتخاذ القرارات وتقدم له النصائح، ولكن في النهاية، الكلمة الأخيرة تعود للرئيس دونالد ترامب بنفسه.