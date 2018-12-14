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15:56 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الفنان المصري حسن كامي

    مصادفة عجيبة مع "الكحيت" في يوم وفاة حسن كامي

    © AP Photo / AMR NABIL
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    تصادف مع وفاة الفنان المصري، حسن كامي، اليوم الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأول، رحيل فنان آخر، وهو الممثل المصري أحمد راتب.

    وتشارك كل من حسن كامي وأحمد راتب في بطولة مسلسل تلفزيوني شهير، عرض في تسعينيات القرن الماضي، بعنوان "ناس وناس"، المستوحاة شخصياته عن الكاتب المصري الراحل، أحمد رجب، ورسام الكاريكاتير، مصطفى حسين.

    وشكل الممثلان في المسلسل، "الثنائي" "عزيز بيه الأليط" (كامي) الذي يتمتع بالثراء الفاحش، وصديقه الفقير المعدم "الكحيت" (راتب)، كما كان يرسمهما الراحل مصطفى حسين في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

    وقد يكون مسلسل "ناس وناس" هو العمل الفني الوحيد، الذي جمع بين حسن كامي وأحمد راتب، لتمر السنين، ويجتمعا من جديد في تاريخ وفاة واحد.

    وشيعت جنازة حسن كامي، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد قليل من الفنانين.

    وحسن كامي ممثل ومغني أوبرا مصري ينتمي إلى الأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودرس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار كما أكمل دراسته العليا في الموسيقى بإيطاليا.

    وبدأ مشواره الفني عام 1963 وعمل بجانب ذلك في مجال السياحة والطيران. قام ببطولة أكثر من 270 أوبرا عالمية في دول عديدة منها إيطاليا وبولندا والدنمرك وفرنسا والولايات المتحدة واليابان.

    وعلى مستوى التمثيل الدرامي رشحه المغني الراحل محمد نوح للاشتراك في مسرحية "انقلاب"، لتتوالى بعد ذلك الأعمال في المسرح والتلفزيون والسينما، ومنها أفلام "سمع هس" و"قليل من الحب كثير من العنف" و"كونشرتو في درب سعادة" و"بالألوان الطبيعية" ومسلسلات "بوابة الحلواني" و"أنا وأنت وبابا في المشمش" و"هوانم جاردن سيتي" و"الأصدقاء" و"الملك فاروق".    

    الفنان المصري حسن كامي
    © AP Photo / AMR NABIL
    شاهد... الظهور الأخير للراحل حسن كامي (صورة)
    وتوفي أحمد راتب في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر 67 عاما.

    وولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، بدأ التمثيل وهو لا يزال طالبا مدرسيا، ودرس بكلية الهندسة والتحق بفرقة التمثيل بها وبعدها التحق بمعهد الفنون المسرحية.

    كانت بداياته في فترة السبعينيات من القرن الماضي بعد أن شارك بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، ليتواجد بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

    من أشهر أعماله: "بخيت وعديلة، واحدة بواحدة، طيور الظلام، الإرهاب والكباب وكان آخر أفلامه السينمائية فيلم "مولانا".

    وتلفزيونيا شارك في العديد من المسلسلات منها "هند والدكتور نعمان، رأفت الهجان، المال والبنون، السيرة الهلالية، وكان آخر مسلسلاته " ذهاب وعودة وأستاذ ورئيس قسم".

    انظر أيضا:

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    شاهد... الظهور الأخير للراحل حسن كامي (صورة)
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