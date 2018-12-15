أكثر 10 رياضيين جرى البحث عنهم على "غوغل" في 2018

نشر موقع "foxsports" قائمة بأسماء الرياضيين الأكثر بحثا و تداولا على موقع "غوغل" لعام 2018.

حيث نشرت الشبكة الإخبارية التي تعنى بأخبار الرياضة قائمة تضم أسماء أكثر 10 لاعبيين تم البحث عنهم في محرك "غوغل".

وعلى عكس السنوات الماضية فإن القائمة خلت من أسماء لاعبين لطالما تصدروا القائمة كالبرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي.

وجائت القائمة كالتالي:

10- هاري كين: احتل نجم المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام المرتبة العاشرة، ويعود ذلك لتألقه في كأس العالم وحصده لجائزة هداف البطولة.

9- كونر ماكغريغور: مصارع الفنون القتالية المختلطة، والذي يحظى بحالة من الاهتمام والمتابعة الكبيرين كونه بطل سابق لفئة الوزن الخفيف ووزن الريشة.

Mystic mac will be back in 2019, @TheNotoriousMMA if u cant do it once you can do it twice #GOAT pic.twitter.com/f9elQGUnci — KHALID🦅 (@khalirado) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وازدادت شعبية الإيرلندي على محركات البحث بعد نزاله الأخير أمام الروسي حبيب نورمحمدوف وما واكبه من ضجة إعلامية وأحداث أعقبت النزال.

8- فيليب كوتينيو: والذي تصدر عناوين الصحف الإسبانية والإنجليزية قبل بداية العام، من أجل الانتقال من ناديه القديم ليفربول الإنجليزي إلى ناديه الحالي برشلونة.

7- نعومي أوساكا: لاعبة التنس اليابانية التي خطفت الأضواء، بعد أن أصبحت أول يابانية تفوز بدوري الفردي في مسابقة "غراند سلام"، بعد تغلبها في النهائي على الأمريكية سيرينا ويليامز.

6- كاوهي ليونارد: لاعب كرة السلة الأمريكي والذي أحدث انتقاله إلى تورونتو رابتورز قادما من سان أنتونيو، اهتماما كبيرا بين متابعي اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ليتواجد في القائمة.

Kawhi Leonard tells a joke pic.twitter.com/UtGLdfsiNi — Heart of NBA (@HeartofNBA) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

5- حبيب نور محمدوف: حيث كان مشهد فوزه على ماكغريغور ومن ثم الدخول في مشاجرة جماعية داخل وخارج الحلبة في ولاية نيفادا الأمريكية، من بين الأحداث الرياضية الأكثر إثارة في عام 2018.

4- شون وايت: والذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لإنجازاته الكثيرة وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية، بالإضافة لحصده لثالث ذهبية أولمبية في مسيرته الاحترافية، حين أحرز ذهبية مسابقة التزلج بالزلاجة الأحادية في نصف الأنبوب.

ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

3- ليندسي فون: البطلة الأمريكية في منافسات التزلج على الجليد، ولا تعود شهرتها لعالم الرياضة فقط، بل بجمالها وحضورها القوي، وتصفها الصحف الأمريكية بأنها واحدة من أيقونات الجمال في العالم.

2- أليكسيس سانشيز: والذي كثر الحديث عن انتقاله نهاية العام الماضي، وارتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد، ليصبح حديث الصحف البريطانية وكذلك المشجعين الإنجليز لأشهر طويلة.

1- تريستان طومسون: تصدر لاعب السلة الكندي تريستان طومسون لاعب فريق كليفلاند كافالييرز القائمة، ليس لتألقه مع فريقه، بل بسبب ارتباطه بنجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان.