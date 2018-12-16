بالفيديو... أموال تتطاير على الطريق تؤدي إلى حوادث وتوقف السير في نيوجيرسي

تعطلت حركة السير على إحدى الطرقات السريعة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية وذلك بسبب تتطاير الأموال على الطرقات، ما دفع السائقين إلى التوقف لجمع ما يمكن من الأموال المجانية.

ونقلت وكالة "إن بي سي" الأمريكية أن السائقون تفاجئوا سائقو على إحدى الطرقات السريعة في ولاية نيوجيرسي الأميركية بمئات الأوراق النقدية تتطاير على الطريق ما أدى ذلك إلى وقوع عدد من الحوادث بين السيارات وقام البعض بالنزول لجمع الأموال.

وبحسب شهود عيان للوكالة الأمريكية قالوا إن الأموال تطايرت من سيارة مصفحة تابعة لإحدى المصارف بعد تعرضها لحادث سير هي الأخرى على الطريق السريع.

من جهتها أكدت شرطة "إيست راذرفورد" وقوع الحادثة وقالت إنه هناك سيارة تعرضت لحادث تسبب ذلك بتسرب الأموال عبر هيكل السيارة المصفحة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن تلك الحوادث، رغم أن لقطات الفيديو أظهرت بعض السيارات المتضررة.