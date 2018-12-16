"متحرش هوليوود": أقمت علاقة مع جينيفر لورانس... ورد قوي من النجمة

وكانت ممثلة رفضت ذكر اسمها، قالت في دعوى قضائية ضد وينستين، إنه أقام علاقة جنسية مع جينيفر لورانس، بجسب مجلة "بيبول" الأمريكية.
ولكن أكدت جينيفر لورانس، في رد لمجلة "بيبول" الأمريكية، أنها لم تقم أي علاقة مع هارفي وينستين الشهير بـ"متحرش هوليوود"، كما تزعم الممثلة المجهولة.
وقالت لورانس في بيان لها: "قلبي يتحطم مع أجل كل النساء ضحايا هارفي وينستين، ولم أمر بأي علاقة معه سوى كل ما هو مهني، وما قاله عني مثال آخر على التكتيكات والأكاذيب الشرسة التي يسردها لإغواء عدد لا يحصى من النساء للإيقاع بهن".
من جانبه، رد هارفي وينستين من خلال متحدثين له، لموقع "فالشر"، أن الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة المجهولة، تم التقدم بها من دون إشعار مسبق أو أي محاولة للوصول إلى محامي وينستين لسبب واحد، وهو أن يسبب الإحراج له، وأن تحظى هي باهتمام إعلامي.
New lawsuit claims Harvey Weinstein assaulted woman in Utah and NY — and berated her with claim he slept with Jennifer Lawrence https://t.co/VfNanjjbA5 pic.twitter.com/pq9BUoKleB— New York Daily News (@NYDailyNews) December 15, 2018
وقالوا في بيان: "لا توجد أدنى حقيقة وراء المزاعم الخبيثة التي سردت في هذه الدعوى، ونحن نراجع خياراتنا من خلال تقديم طلب للفصل الفوري".
وتابعوا: "أن وينستين يشعر بالحرج لجينيفر لورانس، ولم يجمع بينهما سوى علاقة محترفة ومحترمة، والتي تم جرها للأسف إلى هذه المحاولة البشعة للتشهير".
يذكر أن هارفي وينستين هو منتج فيلم "Silver Linings Playbook"، والذي نالت جينيفر لورانس جائزة الأوسكار عنه.
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