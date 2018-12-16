ملكة جمال أمريكا تعتذر للعالم عن "فيديو مثير للجدل"

وكانت سارة روز سامرز، شاركت عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو لها قبيل إجراء مسابقة اختيار ملكة جمال الكون هذا العام، والمقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.
MISS USA MOCKING which is called bullying also MISS VIETNAM… FOR NOT SPEAKING ENGLISH. Way too go Miss USA Sarah Rose Summers. Now can America have that crown back..? pic.twitter.com/NgxvubwAyF— ghetto king (@ghettoking91) December 13, 2018
وسخرت ملكة جمال أمريكا في الفيديو من ملكة جمال فيتنام هو هين نيا، وقالت عنها: "إنها لطيفة للغاية وتتظاهر بأنها تعرف الكثير من اللغة الإنجليزية ثم تسألها سؤالا بعد إجراء محادثة كاملة فلا ترد، بل تهز رأسها وتبتسم".
كما سخرت سارة سامرز من ملكة جمال كمبوديا ريرن سيرات، وأضافت: "ملكة جمال كمبوديا هنا لا تتحدث الإنجليزية، ولا يوجد شخص واحد يتحدث لغتها أيضا".
ولكن سارعت سارة سامرز بالاعتذار من الجمهور، بعد تلقيها تعليقات غاضبة لسخريتها من المتسابقات اللاتي لا تتحدثن الإنجليزية.
وأضافت سارة: "من المهم أيضا أن نتذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون كانت فرصة للنساء حول العالم للتعرف على الثقافات والخبرات الحياتية الأخرى".
وفي اعتذارها، الذي حاز على إعجاب أكثر من 30 ألف شخص، قالت سارة إنها "لم تقصد أبدا الإساءة لأي شخص آخر".
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@MissUniverse is an opportunity for women from around the world to learn about each other’s cultures, life experiences, and views. We all come from different backgrounds and can grow alongside one another. In a moment where I intended to admire the courage of a few of my sisters, I said something that I now realize can be perceived as not respectful, and I apologize. My life, friendships, and career revolve around me being a compassionate and empathetic woman. I would never intend to hurt another. I am grateful for opportunities to speak with Nat, Miss Cambodia, and H’Hen, Miss Vietnam, directly about this experience. These are the moments that matter most to me.
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