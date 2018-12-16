شجاعة عامل تدفع كوريا الجنوبية لاتخاذ قرار لأول مرة في تاريخها

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، منح الإقامة الدائمة لعامل سريلانكي أنقذ إمرأة مسنة من موقع اشتعلت فيه النيران.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، أقرت وزارة العدل الكورية بالاجماع، منح الاقامة الدائمة للمواطن السريلانكي نيمال صاحب الـ38 عاما.

وتعد هذه المرة الأولى التي التي يحصل فيها أجنبي على الاقامة الدائمة في كوريا الجنوبية.

وزارة العدل تمنح أجنبي سريلانكي الإقامة الدائمة بالبلاد لأنقاذه مسنة من ألعاب النار https://t.co/6yFTYRjQ2z — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 16, 2018

وتعود الواقعة إلى فبراير/شباط الماضي، حينما اقتحم نيمال منزل مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، منقذا إياها من النيران التي التهمت منزلها.

ويقييم نيمال بصورة غير شرعية في البلاد، إلا أنه نظرا لشجاعته حصل على جائزة "إنسان خيري" واعترفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية به كمصاب أثناء أدائه للعمل الخيري.

ويخضغ نيمال حاليا للعلاج لتعرضه للحريق في عنقه ورأسه ومعصم اليد وتضرر رئتيه من استنشاق الغازات السامة.

يذكر أن قرار مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بكوريا الجنوبية، يضمن لنيمال الدخول في مظلة التأمين الطبي الوطني، كما قرر المكتب إعفاءه من الغرامة المالية التي يتم فرضها على المقيمين بشكل غير شرعي.