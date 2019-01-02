واتسآب يقتل شابا سعوديا

وتوفي الشاب العشريني بعد تعرضه لطعنة سكين، في مشاجرة بينه وشخص آخر، بعد أن تلاسنا على تطبيق واتسآب.

ونقلت صحيفة عاجل الإلكترونية أن شابا في العشرينيات من عمره "وصل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك فجر الجمعة قبل الماضي متأثرا بإصابته بطعنة سكين، أدت إلى وفاته على الرغم من محاولات الفريق الطبي إنقاذه".

مقتل شاب عشريني في تبوك أثناء مشاجرة.. والسبب رسائل "واتساب"..#حدث pic.twitter.com/MLzV8BGKdN — صحيفة حـدث (@shopycat) January 2, 2019

وأبلغ الشاب قبل وفاته الأطباء بهوية الجاني، مشيرا إلى أنه حاول إنقاذه وقام مع آخرين بنقله إلى المستشفى.

وأكدت الصحيفة أن "المتهم، وهو في العشرينيات من عمره، ذكر في أقواله أنه كان يتلقى رسائل سب وشتم من الشاب الضحية عن طريق "واتسآب"، وأثناء لقائهما بالسيارة للتفاهم أخرج المجني عليه "حجرا" من حقيبته وقام بضربه على وجهه مرتين حتى نزف، فقام هو بسحب سكين كانت تحت مركبة المجني عليه وتشابكا بالأيدي وأثناء ذلك تعرض للطعن، مضيفا أنه "لا يعلم هل كانت الطعنة منه أم من المجني عليه".

وأوضح المتهم أن الطعنة أصابت المجني عليه في جنبه الأيسر، مشددا على أنه لم يكن ينوي استخدام السكين في إيذائه.