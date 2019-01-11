بالصور... فنان كويتي ينجو من الموت

أعلن الفنان الكويتي، محمد الحملي، عن نجاته من الموت المحتم.

كشف المخرج والفنان الكويتي، محمد الحملي، عن نجاته من الموت بعد تعرضه لحادث سير مروع عندما كان يقود سيارته وذلك قبل أيام قليلة على ذكرى عيد ميلاده.

وبعد الحادثة، توجه الفنان الكويتي للإعلان عن هذا الأمر عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، وقام بإرفاق عدة صور تعكس آثار الحادث على سيارته. وهي من من نوع "بي أم دبليو"، حيث تهشمت واجهتها بشكل شبه كامل، كما أظهرت الصور انفتاح الوسادة الهوائية الواقية من الصدمات.

وفي تعليقه كتب الفنان الحملي: "هي لحظة تمر بثانية واحدة كفيلة بأن تغير حالتك، قدر الله وبما شاء فعل والحمد لله بالحديد ولا فيني، مو حلو مشهد الإيرباق".

المخرج والممثل الكويتي محمد الحملي يكشف عن ردة فعل الفنان نبيل شعيل بعد تقليده عبر برنامج صباح الخليج #خليجي23 pic.twitter.com/xsA7T0nxxh — قناة الكأس (@alkasschannel) January 4, 2018

​الجدير ذكره أن حادثة السير وقعت قبل عدة أيام فقط من عيد ميلاد الحملي، الذي يصادف 14 كانون الثاني/ يناير الجاري. وتزوج الفنان الكويتي من خارج الوسط الفني ولديه 3 أبناء، ولدان وبنت واحدة.