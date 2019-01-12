راغب علامة ينشر فيديو لنفسه وسط "السترات الصفراء"

نشر المطرب اللبناني راغب علامة، فيديو له وسط "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية.

وقال راغب علامة على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام "من قلب الحدث في باريس.. السترات الصفر".

وبدأ حراك السترات الصفراء بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وبعد ضغط من الشارع، قررت الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على أسعار الوقود، كما قرر ماكرون رفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 100 يورو شهريا وإلغاء الضرائب على معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا، بالإضافة لإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية.

لكن على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون، إلا أن السترات الصفراء ما زالوا يصرون على متابعة الحراك معتبرين الإجراءات "غير كافية وبمثابة مناورة" من الحكومة لتجنب غضب الشارع.