بالفيديو... حريق وانفجار كبير يهز ملهى ليلي في بيرو

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو لانفجار كبير حصل في نادي ليلي في مدينة لاس بالماس في بيرو.

وأظهرت المقاطع المصورة اندلاع حريق ضخم في نادي ليلي وقام رواده بالخروج بسرعة وسط هلع وخوف سيطر عليهم.

وذكر موقع " بيرو" أن الانفجار وقع في منطقة لاس بالماس في ملهى ليلي يقع قبالة الشاطئ.

ووفقا للسلطات المحلية اقتصر الحادث على الخسائر المادية فقط وأصيب عدد من الأشخاص بجروح وحرائق.

كما قال المتحدث باسم الطوارئ أن الحادث جاء بسبب انفجار قارورتي غاز في المكان.