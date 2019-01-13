بالفيديو... حريق وانفجار كبير يهز ملهى ليلي في بيرو

وأظهرت المقاطع المصورة اندلاع حريق ضخم في نادي ليلي وقام رواده بالخروج بسرعة وسط هلع وخوف سيطر عليهم.
#now incendio en playa Las Palmas, Asia @bomberosPE pic.twitter.com/E5VPPI5mWE— Alejandro Céspedes García (@Alejandrocesgar) January 13, 2019
وذكر موقع " بيرو" أن الانفجار وقع في منطقة لاس بالماس في ملهى ليلي يقع قبالة الشاطئ.
Incendio en @WongPeru de Asia!#wongAsia pic.twitter.com/BDQ6zS3G0q— Armando de la Flor (@CAdelaflor) January 21, 2016
ووفقا للسلطات المحلية اقتصر الحادث على الخسائر المادية فقط وأصيب عدد من الأشخاص بجروح وحرائق.
كما قال المتحدث باسم الطوارئ أن الحادث جاء بسبب انفجار قارورتي غاز في المكان.
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