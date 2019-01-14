أحمد أمين يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل برنامجه الجديد بعد "البلاتوه"... سينافس "مسرح مصر"

كشف الممثل المصري أحمد أمين، عن تفاصيل برنامجه التلفزيوني الجديد، الذي يستعد لتقديمه على فضائية "دي إم سي" المصرية.

وأوضح في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن البرنامج الجديد يحمل اسم "أمين وشركاه"، وليس "مسرح أحمد أمين"، كما ذكرت بعض التقارير.

© Photo / Facebook @AlPlateau أحمد أمين يكشف لـ "سبوتنيك" عن تفاصيل مشروعه السينمائي الأول

وأشار أمين إلى أن فكرة البرنامج شبيهة ببرنامج "مسرح مصر"، الذي يقدمه الممثل الكوميدي المصري، أشرف عبد الباقي على فضائية "إم بي سي مصر".

وقال: "البرنامج عبارة عن عروض مسرحية من تقديم هواة، وبدأت فعليا في التحضير للبرنامج، وقد يكون برنامجي مقاربا لفكرة "مسرح مصر"، مع كامل احترامي لفنان كبير مثل أشرف عبد الباقي".

وأعلن أحمد أمين أن برنامجه الجديد "أمين وشركاه" سيعرض خلال شهر فبراير/شباط المقبل على فضائية "دي إم سي".

وحول عودة برنامجه الشهير السابق "البلاتوه" في موسم جديد، والذي يذاع على فضائية "النهار" المصرية، أكد أحمد أمين لـ "سبوتنيك" أنه منشغل تماما وحاليا بالإعداد للعروض المسرحية الخاصة ببرنامجه الجديد، وأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان سيعود لـ "البلاتوه" أم لا.

ولفت أحمد أمين أنظار المشاهدين إليه، من خلال برنامج "البلاتوه"، الذي كان يقدم فيه اسكتشات كوميدية ساخرة من بعض أحوال المجتمع المصري.

وعن مشروع تقديمه لأفلام تلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري، والتي كان من المفترض أن تعرض بعد نهاية شهر رمضان، أكد أحمد أمين لـ "سبوتنيك" أن المشروع مازال قائما، ولكنه أوضح أن تفاصيله عديدة، منها إسناد البطولة لنجم مختلف في كل فيلم، وبذل المزيد من المجهود في الكتابة، متمنيا ظهور المشروع في أقرب وقت.