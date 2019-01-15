سيارة ذاتية القيادة تصدم روبوتا (فيديو)

رصد مقطع فيديو حادثا غير اعتيادي عندما صدمت سيارة "تسلا" الذاتية القيادة، روبوتا روسيا في معرض "CES 2019"، الذي يقام حاليا في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وخرج الروبوت عن مساره المحدد، وتواجد داخل موقف السيارات، لتصطدم به السيارة الذاتية القيادة، بينما تابعت السيارة الحركة في مسارها.

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني للروبوت الذي سبق له الاصطدام بسيارة في مدينة بيرم الروسية.