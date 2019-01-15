مصر... الكشف عن مقبرتين أثريتين في الوادي الجديد

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار العاملة في منطقة آثار بئر الشغالة في مدينة موط بواحة الداخلة، في الكشف عن مقبرتين أثريتين ترجعان إلى العصر الروماني نقش على حوائطها رسوم جنائزية زاهية وواضحة الألوان.

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن أعمال البعثة هذا العام شملت أعمال الحفر الأثري في المنطقة الواقعة إلى الشرق من أعمال حفائر الموسم السابق حيث تم الكشف عن المقبرة الأولى وهي تتكون من سلم مكون من 20 درجة يسبقها علامة حتب بالطوب اللبن وعليها بقايا طبقة من الملاط تؤدي إلى مذبح مقرن من الحجر الجيري ومنه إلى مدخل رئيسي للمقبرة مبني من الحجر الرملي، ويؤدي إلى الصالة الرئيسية للمقبرة و الممتدة من الشرق إلى الغرب.

وأشار وزيري إلى أن الصالة بنيت من الطوب اللبن بطول 540سم، وعرض 250سم، وارتفاع 370سم، وهي ذات سقف مقبى وجد غالبيته متهدم، كما يوجد بالحائط الشمالي مدخلين لحجرتين للدفن تعلوهما حجرتين آخرتين لهما مدخل من الناحية الشرقية عثر بداخلهما على بعض الهياكل العظمية وبعض المسارج والأواني الفخارية.

© Photo / Ahmed Abdelwahab مقبرة

أما عن المقبرة الثانية فقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أنها تقع في الناحية الشرقية من المقبرة الأولى وتم العثور عليها نتيجة امتداد أعمال الحفر إلى الشرق من المقبرة الأولى، كما تم العثور علي مقبرة مشيدة من الطوب اللبن مكونة من صالة مستعرضة وحجرتين جانبيتين متهدمي الاعتاب توجد بها أساسات مزار جنائزي أمامي به مذبح مقرن من الطوب اللبن وموقد عليه بقايا سناج، ومائدة للقرابين من الحجر الرملي أمام الباب المؤدي الى حجرة الدفن.

وأشار عشماوي إلى أن أول أعمال للحفائر الأثرية في المنطقة بدأت منذ عام 2002 ، واستمرت لمدة خمسة مواسم أثرية كان نتيجتها الكشف عن أكثر من 10 مقابر غير مكتملة بنيت بالحجر الرملي و استكملت بالطوب اللبن، وترجع إلى العصر اليوناني وتتميز بطراز معماري فريد، حيث أن بعضها يتكون من ثلاثة طوابق وبالبعض الآخر من طابقين وتنتهي كل مقبرة بشكل هرمي، كما زينت جدران هذه المقابر من الداخل برسوم جنائزية زاهية الالوان.