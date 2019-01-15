زوجة أسعد فضة تنفي خبر وفاته

نفت صفاء خيربك زوجة الفنان السوري أسعد فضة خبر وفاته وأكدت أنه بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما ورد على صفحات الإنترنت.

وكتبت خيربك على صفحتها في "فيسبوك" أن الفنان أسعد يشارك في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة حاليا مكرما فيه، وهو بصحة جيدة، ولاصحة على الإطلاق لما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

وشكرت زوجة الفنان كل من تواصل معهم للاطمئنان.

وتناقلت وسائل إعلام خبر وفاة أسعد فضة عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وحصد الفنان أسعد فضة، العديد من الجوائز، كأفضل ممثل، وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارج سوريا، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.