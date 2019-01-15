نجوم العالم العربي يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي الـ10 سنوات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد من نوعه، هو تحدي الـ10 سنوات أو كما يعرف باللغة الانكليزية (challenge years 10).

وكان من بين النجوم العرب الذين شاركوا فيه الفنانة هنا شيحة التي نشرت على صفحتها في "انستغرام" صورة تعود لعام 2008 وصورة أخرى للعام الماضي.

ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها بالإضافة إلى صورة قديمة من مسلسل "حرب الجواسيس".

أما الفنان هاني سلامة فقد نشر صورتين وأرفقهما بعبارة "فرق 10 سنين ما بين الصورتين".

في الوقت الذي نشرت فيه الفنانة المصرية نسرين أمين صورة حديثة بالإضافة إلى صورة من بداية مشوارها الفني.

وشارك أيضا المخرج عمرو سلامة، الذي لوحظ أنه تغير كثيرا خلال 10 سنوات.

أما الفنانة شيماء سيف فقد قامت بجمع صورة لها من عام 2018 وأخرى للفنانة هيفاء وهبي كتبت فوقها 2028، معلقة على الصورة بعبارة: "تحدى العشر سنوات بس للمستقبل.. مفيش مستحيل".

وتحدى الـ "10 Years challenge"، هو للمستخدمين الذي مر على انضمامهم لمواقع التواصل الاجتماعي 10 سنوات، ويشاركون فيه على هاشتاج بنفس الاسم بصورهم منذ 10 سنوات والآن.