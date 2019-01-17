بالصور... مشاهير العالم العربي في تحدي العشر سنوات

اجتاح هاشتاغ #10YEARSCHALLANGE# مواقع التواصل الاجتماعي، ويتلخص التحدي بنشر صورتين لنفس الشخص، على أن يكون الفارق بينها 10 أعوام.

ولمشاهير العالم العربي حصة من هذا التحدي، لإظهار التغير بالشكل والملامح مع مرور الزمن.

نشرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، صورة تجمعها مع زوجها في يوم زفافهما، وأخرى بعد عشر سنوات مع عائلتهما الكبيرة التي تضم فتاتين.

أما المطربة العراقية شذى حسون، نشرت صورتين لها بفارق عشرة أعوام، وسألت جمهورها عن رأيهم.

ولم يخلو التحد من مشاركة المطربة الإماراتية أحلام، نشرت صورتين لها على موقع "إنستغرام" وعلقت "بنت العرب كل ما تكبر تزين".

وشارك المطرب اللبناني عاصي الحلاني معلقا على المنشور ببيت شعري قال فيه: "نحنا كبرنا والقلب بالحب عم بيزيد، وشايف صور متل شي أرقام عافكرة، ومش هم لو زاد العمر عام جديد، بكبر بِحُب الرب ولا بخاف من بكرا."

وتفاعل جمهور الممثل السوري تيم حسن، للتغير الكبير بين الصورتين. منذ عشر سنوات.

الممثلة التونسية هند صبري خاضت هذا التحدي، داعية إلى عدم الاكتراث للسنوات والابتسام بشكل مستمر.

وأخيرا نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورة له مع عائلته، معلقا عليها قائلا: هذا تحدّي لكلّ العائلة.