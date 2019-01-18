شاهد... "غوغل" تطور ميزة تخبرك بأماكن رادارات السرعة

وذكر تقرير نشره موقع "أندرويد بوليس" أن الميزة الجديدة تتعلق بالكشف عن أماكن وجود كاميرات السرعة على الطرق المختلفة، بحيث تتمكن من تفادي غرامات السرعة عند التقاطك عبر تلك الكاميرات.
وكشفت صور مسربة أنك عندما تقوم بتحديد وجهتك على التطبيق وتبدأ في رحلتك وتشغل وضع التوجيه Navigation Mode، يظهر لك التطبيق الطريق التي توجد فيه كاميرا مراقبة السرعة.
Speed trap warnings begin rolling out to some Google Maps users — Android Central https://t.co/BlsUTHESZf pic.twitter.com/waIZtYg2JU— PinMaps.net (@pinmaps) January 18, 2019
ويساعد ذلك في تقليل السرعة في هذا المكان قبل الاقتراب من مكان وجود الرادار، لكي تتمكن من تفادي الغرامة.
#GoogleMaps speed trap warnings have arrived for some usershttps://t.co/aKJrGK5VUl https://t.co/b85D98LYBn pic.twitter.com/95d9FCoVTv— Z9 (@Z9Network) January 18, 2019
وأفاد التقرير أن الميزة الجديدة تقوم "غوغل" بتجربتها حاليا في بعض المناطق والشوارع في بريطانيا، حيث يسمح للمستخدمين التعرف إلى أماكن الرادارات على الطرق.
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