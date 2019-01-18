ملكات الجمال والحسناوات العربيات يتعرضن لانتقادات واسعة (صور وفيديو)

اندلعت انتقادات واسعة تجاه ملكات الجمال العربيات منهن ملكة جمال الجزائر، التي تلقت انتقادات عنصرية من قبل صحفية كويتية، فاعتبرت الأخيرة أن بشرتها داكنة جدا لتستحق أن تكون ملكة جمال.

ونشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو على صفحتها "إنستغرام"، لتتويج خديجة بن حمو بلقب ملكة جمال الجزائر علقت عليه بألفاظ ساخرة وعنصرية واضحة، وقالت: بذمتكم هذي ملكة جمال الجزائر، يعني أقوى مزه بالجزائر، والله على بالي إثيوبيا مضيعه بالحرم".

وردت خديجة بن حمو على الانتقادات، في تصريح لموقع تي سي إيه الإخباري: "لن أتراجع بسبب الذين انتقدوني".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول خديجة ومدى استحقاقها للقب وسخر البعض من لون بشرتها وملامح وجهها.

وتعتبر الانتقادات بسبب البشرة الداكنة ليس أمرا جديدا في عالم الموضة فقد تعرضت عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد لطعن في مايو/أيار 2018 بسبب صورة على غلاف مجلة "فوغ".

وقامت جيجي حديد بالاعتذار على هذه الصورة وشرحت أن بشرتها ظهرت داكنة بسبب استخدام مستحضرات التجميل.

وكذلك واجهت ملكة جمال لبنان 2016 ساندي انتقادات مهينة، حيث علق المستخدمون أنها قبيحة وغبية، فأجابت على سؤال من كانت ستنتخب لو كانت مواطنة أمريكية، قالت كلينتون لأنها تنظر إلى العرب وتدعم المساواة بين الأعراق.

وسخر السوشيال من اسم، ملكة جمال مصر لعام 2014، لارا دباني، حيث علقت "اسمي لارا دباني مش دبانة… ولا داعي للسخرية".

وأثارت ملكة جمال الأردن 2014 الجدل بعد ظهورها في فستان جريء من القماش الشفاف، وشبهها المستخدمون بكيم كارداشيان.

وردت زينة على التعليقات، أن تشبيهها بكارداشيان ينطبق على القوام فقط.

وتعددت الأسباب، لكن السخرية والانتقادات هو أمر طبيعي في وسط الإنترنت وخصوصا الإهانات تأتي من قبل ناس يعانون من عقدة الدونية ولديهم مستوى تقدير الذات منخفض أيضا.