"تويتر" يعترف بسر خطير يؤذي هواتف "أندرويد"

وأعلن "تويتر" في بيان رسمي، عن اكتشافه لثغرة أمنية، تسببت في الكشف عن محتوى التغريدات الخاصة التي كانت "محمية"، وجعلها معروضة على كل الجمهور العام.

© AFP 2018 / Leon Neal ياباني يحقق رقما قياسيا على "تويتر" بتغريدة واحدة

وقالت الشركة في بيان لها، إن أي أحد قام بتحديث بريده الإلكتروني على "تويتر"، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ويناير/كانون الثاني 2019، قد تكون رسائله الخاصة تعرضت للانكشاف.

وتابعت أنها أعادت تفعيل الحماية لبعض مستخدمي هواتف "أندرويد" مرة أخرى، الذي قاموا بإطفائها عن طريق الخطأ، وذلك كإجراء احترازي لحماية خصوصية تغريداتهم.

وأشارت "تويتر" إلى أنها تصدر أيضا إشعارا عاما بخللها الأمني لكل مستخدميها، وذلك لأنها لا تستطيع تحديد عدد الحسابات التي تأثرت بالمشكلة، كما أنها ترغب في الوصول إلى الحسابات المتضررة التي لا تستطيع تحديدها، بإجرائها لتحقيق داخلي.

وقالت في البيان: "نأسف بشدة لما حدث، ونجري مراجعة كاملة للمساعدة في منع تكرار ذلك".