"تويتر" يعترف بسر خطير يؤذي هواتف "أندرويد"

وأعلن "تويتر" في بيان رسمي، عن اكتشافه لثغرة أمنية، تسببت في الكشف عن محتوى التغريدات الخاصة التي كانت "محمية"، وجعلها معروضة على كل الجمهور العام.
وتابعت أنها أعادت تفعيل الحماية لبعض مستخدمي هواتف "أندرويد" مرة أخرى، الذي قاموا بإطفائها عن طريق الخطأ، وذلك كإجراء احترازي لحماية خصوصية تغريداتهم.
وأشارت "تويتر" إلى أنها تصدر أيضا إشعارا عاما بخللها الأمني لكل مستخدميها، وذلك لأنها لا تستطيع تحديد عدد الحسابات التي تأثرت بالمشكلة، كما أنها ترغب في الوصول إلى الحسابات المتضررة التي لا تستطيع تحديدها، بإجرائها لتحقيق داخلي.
وقالت في البيان: "نأسف بشدة لما حدث، ونجري مراجعة كاملة للمساعدة في منع تكرار ذلك".
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