العلماء يحلون لغز حلقات زحل

اكتشفت مجموعة دولية من العلماء لغز حلقات زحل، حيث قام ممثلون من الأوساط الأكاديمية من الولايات المتحدة وإيطاليا وإسرائيل بتحليل البيانات التي تم إرسالها إلى الأرض بواسطة مسبار كاسيني للأبحاث.

ولفترة طويلة، درس المسبار العملاق الغازي للنظام الشمسي، وفقاscience.sciencemag.

وقبل التدمير الذاتي، اقترب المسبار عدة مرات من حلقات زحل لمسافة ثلاثة آلاف كيلومتر، وقاس قوة تأثيراتها الجاذبية.

وبفضل البيانات التي تم الحصول عليها، كان من الممكن التعرف على وزن الحلقات (1.54 ± 0.49) × 10 إلى 19 درجة من الكيلوغرامات، أي (0.41 ± 0.13) من وزن ميماس، أحد أقمار زحل. يختلف هذا عن التقديرات السابقة مرتين تقريبًا.

وقال البروفيسور بوركاهارد ميليتسير من جامعة كاليفورنيا إن وزن وتكوين حلقات زحل يشير إلى أنها تشكلت قبل 10 إلى 100 مليون سنة. كيف؟ جذب زحل مذنب جليدي كان بالقرب منه وفجره، ويزن حوالي نصف ميما، والشظايا لم تسقط على الكوكب بل طوقته."

ولم يستبعد الباحثون في البحث العلمي أن أي ساتل جليدي مدمر يمكن أن يشكل حلقات. وحدث هذا "مؤخرًا" بالمعايير الكونية، حتى قبل تشكل النظام الشمسي.

وكانت مسألة أصل حلقات زحل تحير علماء الفلك منذ اكتشاف هذا الكوكب قبل 400 عام. كان غاليليو غاليلي وخريستيان هيغنز أول من لاحظوها.