تسجيل
13:14 20 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    غوغل

    "غوغل" تحتفل بميلاد لؤي كيالي... جسد المعاناة الإنسانية في العالم وتوفي بمأساة

    © AP Photo /
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الفنان السوري، لؤي كيالي، الذي يعد من أشهر الفنانين المعاصرين في منطقة الشرق الأوسط.

    وولد كيالي في 20 يناير/كانون الثاني عام 1934، في حلب في سوريا، وبدأ شغفه بالرسم عندما كان صبيا يبلغ من العمر 11 عاما فقط، وأقام أول معرض له في عمر 18 عاما.

    وولد لؤي كيالي في سوريا، لكنه تدرب على الفن في إيطاليا، وتشير "غوغل" إلى أن "لوحاته القوية تعكس بهدوء قوة ومرونة ونبل الناس العاديين"، وكان دائما ما يستهدف في رسوماته الخبازين وصيادي السمك، وحتى الأمهات الحوامل.

    في عام 1956، انتقل كيالي إلى إيطاليا، حيث التحق بالدراسات المتقدمة في أكاديمية الفنون الجميلة في روما. كما قام بتمثيل بلده الأصلي سوريا في معرض بينالي البندقية عام 1960.

    غوغل
    © AP Photo / Virginia Mayo
    "غوغل" تحتفل بميلاد "أبو الطب الحديث" ابن سينا... أول من حدد أسباب هذه الأمراض
    والتحق كيالي بكلية المعهد العالي للفنون الجميلة بدمشق في عام 1962، ويضيف "غوغل" عنه: "أحدثت مدرسة كيالي الفنية تأثيرا عميقا على أجيال المستقبل من الفنانين السوريين".

    وفي وقت لاحق من ذلك العقد، بدأ كيالي في استكشاف استخدام الفحم في عمله، وفي عام 1967، وصف معرضه المتنقل "في سبيل القضية"، والذي كان يعتبره "تجسيدا للمعاناة الإنسانية، ويعكس الاضطرابات المختلقة في العالم العربي"، لكن ولسوء الحظ، قوبل المعرض بانتقادات لاذعة، ما دفع كيالي لتدمير الكثير من أعماله الفنية.

    ومع حلول السبعينيات، عاد لؤي كيالي إلى الرسم من جديد، حتى أنه عمل في معرض مشترك مع صديقه القديم، الفنان السوري المشهور فتح المدرار، وهو زعيم في حركة الفن الحديث في سوريا.

    وعلى الرغم من عودته إلى عشقه الأول الفن، إلا أن كيالي كان يعاني من اكتئاب حاد، وتوفي بشكل مأساوي في حريق، عن عمر 44 عاما، بينما فسر البعض وفاته بأنها انتحار، وفقا لمؤسسة بارجيل للفنون.

    انظر أيضا:

    "غوغل" تحتفل بعيد ميلادها الـ 20
    "غوغل" تحتفل بميلاد "أبو الطب الحديث" ابن سينا... أول من حدد أسباب هذه الأمراض
    غوغل تحتفل بذكرى ميلاد أول فنانة تجريدية لبنانية
    غوغل خرائط تحتفل بـ"كذبة أبريل" بطريقتها
    غوغل تحتفل بميلاد صاحب نظرية "التمثيل الضوئي"
    الكلمات الدلالية:
    فنانين, مشاهير, غوغل, ذكرى ميلاد, أمريكا, إيطاليا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر يمر فوق نهر فيليكايا على خلفية كتدرائية سفياتو-ترويتسكي الموجودة على أراضي كرملين بسكوف
    مدن روسيا...بسكوف العريقة
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك