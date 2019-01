وفاة "ألطف" كلب في العالم بسبب الحزن

الكلب الألطف في العالم وهو من سلالة البوميرينيان لم يستطع تحمل وفاة رفيقه بدوي، الذي توفي العام الماضي.

ونشر القائمون على صفحته رسالة جاء فيها " بعد أن مات "بودي" بفترة وجيزة، بدأت تظهر على "بو" علامات تشير إلى مشاكل في القلب.

نعتقد أن قلبه قد انكسر حرفيا بعد أن تركنا "بودي". لقد تشبّث بالحياة وعاش معنا سنة أخرى، لكن يبدو أن وقته قد حان، ونحن على يقين من أنها كانت أسعد لحظة لهما عندما التقيا في الجنة".

يذكر أن الكلب نال شهرة عالمية حتى إنه تم تأليف كتب حمل عنوان "Boo: The Life of the World's Cutest Dog"، ونشر عام 2011 وفق مانشرت شبكة "سي إن إن " الامريكية.