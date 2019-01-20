إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا بالقرب من إيلات

تفتح إسرائيل غدا الاثنين، مطارا دوليا جديدا على بعد نحو ثلاثين كيلومترا شمال مدينة إيلات على البحر الأحمر بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات يسرائيل كاتس وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين.

القدس — سبوتنيك. وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، فإنه "من المقرر أن يبدأ تشغيل المطار بشكل تدريجي اعتبارا من شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك بديلا لمطاري إيلات وعوفدا المدنيين الصغيرين، ويطلق على المطار الجديد اسم (ايلان رامون) رجل الفضاء الإسرائيلي الأول الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003".

© AFP 2018 / مطار إسرائيلي جديد مطل على البحر الأحمر

وأضافت القناة في تقريرها أنه "من المقرر أن يبلغ حجم استيعاب المطار سنويا نحو مليونين ونصف المليون شخص في المرحلة الأولى، ليبلغ أربعة ملايين ونصف على المدى البعيد".

ونقلت القناة تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي قال فيها "مطار رامون هو مطار دولي، يتوقع أن يعزز السياحة في مدينة إيلات، من قبل السياح الأجانب، الإسرائيليين، وأن يشكل مطارا بديلا في ساعات الطوارئ".

وقد أقيم المطار الجديد "ايلان رامون" ليكون بديلا في حالات الطوارئ، حيث تم تحصين المطار بسياج مرتفع للحيلولة دون استهداف الطائرات من الجانب الأردني بصواريخ أثناء عملية الهبوط والإقلاع على المدرج.

وبُني المطار وفق معايير عصرية ومتقدمة وهو يتضمن 60 موقفا للطائرات. طول المسار هو 3.6 كيلومتر، ويسمح للطائرات الكبيرة مثل طائرة من طراز (جمبو) بالهبوط في المطار في حالات الطوارئ.

وأفادت القناة بأنه "استُثمر في المطار الذي بدأ بناؤه قبل خمس سنوات تقريبا، نحو 1.7 مليار شيكل اسرائيلي (نحو 500 مليون دولار أمريكي) وهو يشكل مشهدا معماريا رائعا على خلفية المشهد الصحراوية".

يذكر أن الأردن قد احتج على إنشاء هذا المطار لإضراره بالسياحة في العقبة.